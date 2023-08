Hậu vệ Trần Đình Hoàng và nhiều cầu thủ có thể rời Sông Lam Nghệ An trước mùa giải mới

Mùa giải 2022, Trần Đình Hoàng trở về gia nhập Sông Lam Nghệ An, sau 2 năm thi đấu tại đây, hậu vệ này quyết định tìm bến đỗ mới.

Trần Đình Hoàng trở về gia nhập Sông Lam Nghệ An vào đầu mùa giải 2022 với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Tức đến hết mùa giải 2023 hợp đồng giữa hai bên sẽ kết thúc. Do Sông Lam Nghệ An muốn thực hiện triệt để chiến lược trẻ hóa đội hình, nên nhiều khả năng Sông Lam Nghệ An sẽ chia tay Đình Hoàng trước thềm mùa giải mới. Khả năng hậu vệ gốc Hưng Nguyên sẽ đầu quân cho Bình Dương.

Trần Đình Hoàng sinh năm 1991, có vị trí sở trường là hậu vệ cánh phải, nhưng trong mùa giải 2023, cầu thủ gốc Hưng Nguyên có thể đảm nhiệm tốt ở cả hai vị trí là hậu vệ cánh và trung vệ. Trong hai năm chơi bóng tại Sông Lam Nghệ An, Trần Đình Hoàng được ra sân 34 trận, ghi 1 bàn thắng.

Hậu vệ Trần Đình Hoàng trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Năm 2013, cầu thủ này được đôn lên chơi ở đội 1 Sông Lam Nghệ An đến năm 2019, hậu vệ người Hưng Nguyên quyết định đầu quân cho SHB Đà Nẵng. Sau 2 năm chơi bóng tại Câu lạc bộ sông Hàn, mùa giải 2022, Trần Đình Hoàng quyết định quay trở lại phục vụ đội bóng quê hương.

Sau khi Quế Ngọc Hải nói lời chia tay, đến lượt Trần Đình Hoàng khả năng cũng quyết định rời đi, đó sẽ là một tổn thất lớn đối với Sông Lam Nghệ An. Đặc biệt ở hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ sẽ gặp khó khăn khi không còn sở hữu cầu thủ có đủ kinh nghiệm chơi bóng ở V.League. Ở tuyến dưới của đội chủ sân Vinh, chỉ còn lại các cầu thủ trẻ như Thái Bá Sang, Hồ Khắc Lương, Lê Văn Thành, Trần Nam Hải...

Theo như kế hoạch từ huấn luyện viên Phan Như Thuật xây dựng cho mùa giải mới, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục đôn các nhân tố nổi bật ở tuyến trẻ lên tham gia cùng đội 1. Cụ thể, sau khi Giải U21 Quốc gia 2023 kết thúc, Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An sẽ xem xét chọn lựa những cầu thủ chơi tốt ở giải đấu này để lên thử sức tại V.League. Trong đó, huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ ưu tiên chọn những gương mặt chơi ấn tượng ở vị trí trung vệ. Nhiều khả năng những trung vệ như Lê Nguyên Hoàng, Lê Thanh Ngân, Võ Tiến Thắng, Nguyễn Mai Hoàng đang thi đấu cho đội U21 Sông Lam Nghệ An sẽ được Ban huấn luyện Câu lạc bộ xứ Nghệ để ý tới.

Bước đến mùa giải mới, Sông Lam Nghệ An sẽ đối diện với nhiều biến động về lực lượng. Trong đó, thủ môn Văn Hoàng, Sỹ Sâm, Phúc Tĩnh, Đình Châu... đã hết hợp đồng và nhiều khả năng sẽ không còn được Sông Lam Nghệ An giữ lại.

Đặc biệt, trụ cột Xuân Mạnh cũng tỏ ý muốn rời Sông Lam Nghệ An để tìm thử thách mới trong sự nghiệp.

Như vậy, mùa giải 2023 -2024, chắc chắn Sông Lam Nghệ An vẫn lại là câu lạc bộ có độ tuổi trẻ nhất V.League, với nhiều cầu thủ mới 19, 20 tuổi. Đây sẽ là thử thách không nhỏ cho huấn luyện viên Phan Như Thuật trong việc chèo lại con thuyền Sông Lam Nghệ An không bị chao đảo khi phải đối diện với những đội bóng có khả năng tài chính dồi dào đang thi đấu ở V.League.