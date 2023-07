Sông Lam Nghệ An sử dụng chiến thuật nào trong trận gặp Khánh Hòa?

Sông Lam Nghệ An trở lại mạnh mẽ và sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng ở mùa giải 2023. Ảnh: Hải Hoàng

Lấy lại niềm tin với người hâm mộ

Sau khi có trận thắng 2-0 trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 1, giai đoạn 2 V.League 2023, Sông Lam Nghệ An đã sớm hoàn thành mục tiêu đề ra. Vì thế khi bước đến những vòng đấu cuối, nhiều người bày tỏ nghi ngờ về thái độ thi đấu của đội chủ sân Vinh. Tuy nhiên chắc sẽ chẳng có điều gì "khác" xảy ra bởi theo cam kết của các nhà tài trợ, Sông Lam Nghệ An sẽ vẫn được giữ nguyên mức thưởng trong các trận đấu trên sân nhà tại 4 vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Vậy nên chẳng dại gì đội bóng này lại làm “chuyện ấy”. “Gạo” thì vẫn về đầy chum, tội gì Sông Lam Nghệ An không đá cho dân sướng, đá cho dân vui. Có chăng “phim hay” sẽ ở đoạn kết. Đó là muốn nói đến trận đấu áp chót của mùa giải năm nay khi đội bóng xứ Nghệ sẽ gặp SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân.

Tuy nhiên trước mắt sẽ quay trở lại với trận đấu diễn ra vào ngày 23/7 tới đây. Tại vòng 2, giai đoạn 2 V.League 2023, Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến hành quân đến sân 19 tháng 8 Nha Trang để gặp chủ nhà Khánh Hòa. Trong trận đấu này, đội khách đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng, còn Khánh Hoà, có thể nói đã tạm yên tâm khi cách đội xếp cuối tới 5 điểm. Vì thế có thể khẳng định trận đấu này sẽ chẳng có chuyện “mập mờ”, hai đội sẽ thi đấu sòng phẳng, với những mục tiêu riêng.

Trong một phát biểu mới đây của huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An: “Ban huấn luyện của chúng tôi xác định vấn đề quan trọng nhất là các cầu thủ phải thi đấu hết mình, đá để phục vụ khán giả. Bên cạnh đó, trong chiến lược phát triển đội bóng chúng tôi vẫn luôn tạo điều kiện để các cầu thủ được ra sân cọ xát, chuẩn bị lớp kế cận cho những mùa giải năm sau” - huấn luyện viên Phan Như Thuật cho hay.

Toàn đội Sông Lam Nghệ An ăn mừng cùng các cổ động viên. Ảnh: Hải Hoàng

Dựa vào phát biểu trên của nhà cầm quân xứ Nghệ có thể khẳng định, trong trận đấu với Khánh Hòa, Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu với 2 mục đích, một là đá cho dân sướng, hai là đá để thử nghiệm các cầu thủ trẻ, chuẩn bị chiến lược dài hơi ở những mùa giải sau.

Với những mục đích ấy, Sông Lam Nghệ An nhiều khả năng sẽ trình diễn một trận đấu cởi mở, các cầu thủ sẽ cống hiến hết mình vì khán giả. Với phong độ và sự hưng phấn đang có dưới triều đại của Như Thuật, Sông Lam Nghệ An sẽ có thể chơi trên cơ dù phải thi đấu trên sân khách. Trong thời điểm này, một trận thắng của Sông Lam Nghệ An không phải là điều quá bất ngờ. Ngoài ra, người hâm mộ sẽ còn có thể được đón nhận nhiều điều mới mẻ mà Sông Lam Nghệ An sẽ trình diễn ở trận đấu này.

Những thử nghiệm mới

Những điều mới mẻ nói ở trên có nghĩa rằng Sông Lam Nghệ An sẽ thử nghiệm nhiều nhân sự mới, với chiến thuật lạ hơn. Bởi khi đã sớm hoàn thành được mục tiêu trụ hạng Sông Lam Nghệ An sẽ tiến hành cho các cầu thủ trẻ được cọ xát nhằm chuẩn bị lớp kế cận cho những mùa giải sau. Và trận đấu gặp Khánh Hòa, cuộc đọ sức không quá gánh nặng về kết quả là cơ hội vàng để huấn luyện viên Như Thuật hoàn thiện lối chơi, nhân sự cho Sông Lam Nghệ An.

Trong 4 trận vừa qua của Sông Lam Nghệ An, chiến lược gia sinh năm 1984 chỉ sử dụng sơ đồ quen thuộc 3-5-2. Việc chỉ bó buộc ở một sơ đồ sẽ khiến đối thủ dễ bắt bài hơn, vì thế nhiều khả năng những trận đấu cuối ở mùa giải này, Huấn luyện viên Như Thuật sẽ thử nghiệm thêm những chiến thuật mới, sơ đồ mới, nhằm tăng tính linh hoạt cho lối chơi của Sông Lam Nghệ An.

Về nhân sự, phải khẳng định tầm ảnh hưởng của Quế Ngọc Hải ở đội chủ sân Vinh là không phải bàn cãi. Ngọc Hải ra sân ở tất cả các trận đấu tại Giải Vô địch Quốc gia năm 2023 cho câu lạc bộ xứ Nghệ. Luôn giữ vai trò thủ lĩnh ở hàng phòng ngự và là cánh tay nối dài của ban huấn luyện. Tuy nhiên có ai dám chắc rằng Đội trưởng đội tuyển Việt Nam sẽ lại tiếp tục gắn với Sông Lam Nghệ An ở những mùa giải sau. Vậy nên sự chuẩn bị để thay thế Quế Ngọc Hải ở vị trí trung vệ là vấn đề mà chắc chắn huấn luyện viên Như Thuật đã phải tính đến. Vì thế đây là cơ hội để Lê Văn Thành, Trần Nam Hải, Hồ Khắc Lương, Thái Bá Sang được ra sân, chứng minh năng lực. Thông qua trận đấu này huấn luyện viên Như Thuật sẽ mổ xẻ những điểm mạnh, yếu của từng trung vệ, từ đó chỉnh sửa, để họ trưởng thành hơn trong mùa giải sau.

 Các cầu thủ trẻ sẽ được trao cơ hội để trưởng thành. Ảnh: Chung Lê

Tuyến tiền vệ là nơi sẽ giúp Như Thuật có thể kiểm tra đánh giá kỹ hơn từng học trò. Tiền vệ mỏ neo Bùi Đình Châu rất ít được ra sân, nhiều khả năng sẽ được chọn để thay thế cho Xuân Mạnh. Tiền vệ 27 tuổi sẽ được huấn luyện viên Như Thuật nắn chỉnh lại cách đá nhằm phù hợp hơn với lối chơi của Sông Lam Nghệ An.

Ngoài ra, các tiền vệ trẻ như Xuân Tiến, Mạnh Quỳnh cũng sẽ có cơ hội để tập dượt các mảng miếng phối hợp, nhằm mang đến sự biến hóa hơn trong cách tấn công cho đội bóng xứ Nghệ.

Trên hàng công, Ngô Văn Lương và Phan Xuân Đại nhiều khả năng sẽ được tin dùng để quen hơn với nhịp chơi của V.League, từ đó đóng góp nhiều hơn cho Sông Lam Nghệ An ở những mùa giải tiếp theo.

Có thể nói, những trận đấu cuối của mùa giải năm nay là đợt cữ dượt lý tưởng để thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật thử nghiệm nhân sự và lối chơi cho Sông Lam Nghệ An. Từ đó giúp đội bóng này trở lại mạnh mẽ hơn ở những mùa giải tiếp theo. Vậy nên nhiều khả năng trận đấu với Khánh Hòa trên sân 19 tháng 8 Nha Trang, Sông Lam Nghệ An sẽ vừa đá cho dân sướng, vừa trình làng nhiều điều mới mẻ, thú vị.

Trận đấu giữa Khánh Hòa và Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra trên sân vận động 19 tháng 8 Nha Trang, lúc 17h00 ngày 23/7./.