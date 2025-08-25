Cập nhật toàn cảnh công tác ứng phó với bão số 5 (Kajiki) tại Nghệ An ngày 25/8

Thứ Hai, 25/8/2025
Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có mặt tại Nghệ An, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại Sở chỉ huy tiền phương của Chính phủ.

    Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có mặt tại Nghệ An, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại Sở chỉ huy tiền phương của Chính phủ

    Cùng dự họp có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ.

    Dự họp còn có Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

    Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy.

    Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

    z6941371804840_c85de75d064ef99cdc6821efcba5b8b6.jpg
    z6941371804839_613d19f4c9021f8146e98920810d8430.jpg
    z6941372687525_6e3c510b4bfce20c97b7e968552c40cb.jpg
    z6941371804831_625ff1b204ec6d53b2c36ce6ada446bf.jpg
    z6941371804829_f52d0df7d43582c5a9b46f90f10c725b.jpg
    z6941371804841_254c0bb77b2d693bbb3bf86918df4d9a.jpg
Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có mặt tại Nghệ An, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại Sở chỉ huy tiền phương của Chính phủ.

