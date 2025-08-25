Cập nhật toàn cảnh công tác ứng phó với bão số 5 (Kajiki) tại Nghệ An ngày 25/8

25/08/2025 08:13 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có mặt tại Nghệ An, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5

Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có mặt tại Nghệ An, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại Sở chỉ huy tiền phương của Chính phủ

Cùng dự họp có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ.

Dự họp còn có Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.